Vittoria: fermato l'assassino di Bruna, accoltellata per «un gesto estemporaneo e immotivato»

È stato fermato l’uomo che ieri a Vittoria, nel Ragusano, avrebbe ucciso a coltellate una donna di 37 anni, Brunilda Halla, originaria dell’Albania. L’uomo, un 28enne vittoriese, è stato individuato dai carabinieri grazie alle telecamere di video sorveglianza, erano sette i video che lo avevano ripreso: così è stato rintracciato nella notte e condotto in caserma. Il provvedimento di fermo è stato emesso nella notte. L’indagato pare abbia ammesso di essere l’autore dell’omicidio.

Secondo indiscrezioni l’accoltellamento della donna sarebbe stato «un gesto estemporaneo e immotivato». L'autore avrebbe probabili problemi di instabilità psichica e l'omicidio sarebbe legato a un raptus o un gesto di follia.

Come detto, i militari dell’Arma hanno ricostruito l’accaduto grazie alla visione dei filmati registrati dalle telecamere nella zona. L'uomo stava per attraversare la strada quando, forse con la coda dell’occhio, ha visto la donna sull'uscio di casa, mentre stava per uscire. E’ tornato indietro e si è diretto con il coltello in mano, colpendola più volte alle spalle, al collo e in direzione delle scapole. Poi è fuggito via, senza tornare indietro, ma proseguendo lungo la stessa strada.

