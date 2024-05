Noto: autopsia su bimba morta, sindaco annulla l’apertura del Festival di Primavera

La tragedia

La piccola avrebbe ingerito candeggina. La casa è stata sequestrata. I Cc faranno gli accertamenti.

La Procura di Siracusa ha ordinato l’esecuzione dell’autopsia sul corpo della bambina di 10 mesi di Noto, deceduta ieri dopo aver ingerito della candeggina in circostanze ancora da chiarire. Allo stesso tempo, la casa dove si è verificata la tragedia, è stata posta sotto sequestro. I Carabinieri effettueranno degli accertamenti per verificare la versione della madre, la quale sostiene che si sia trattato di un incidente: la bambina avrebbe inciampato in un secchio contenente candeggina e da lì avrebbe ingerito la sostanza letale. Il sindaco di Noto, Corrado Figura, in segno di lutto ha annullato l’evento di apertura del Festival della Primavera previsto per oggi.

