Oltre cento chili di pesce sequestrati in ristoranti e pescherie nell’Agrigentino: non era tracciato

Controlli

Più di cento kg di prodotti ittici, per un valore complessivo di circa 2.800 euro, sono stati sequestrati in alcuni ristoranti e pescherie dai carabinieri del centro anticrimine natura di Agrigento. Le operazioni sono state effettuate con la collaborazione dei veterinari del distretto di Sciacca dell’Asp.I controlli effettuati sulla filiera hanno permesso di accertare che il pesce che veniva somministrato al pubblico non era regolarmente tracciabile. Allo stesso modo anche la conservazione del prodotto non sarebbe avvenuta in maniera corretta.