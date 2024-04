Ora è ufficiale, Dolce & Gabbana rilevano lo storico bar Mocambo di Taormina: prima dell’estate riapertura in pieno stile D&G

TURISMO E LUSSO

Il lussuoso marchio della moda gestirà il locale attualmente chiuso: ma non diventerà una boutique

Adesso è ufficiale: Dolce&Gabbana gestirà gli spazi dello storico bar Mocambo in piazza IX Aprile, nel cuore di Taormina. Dopo gli accordi con la famiglia proprietaria dell’immobile stamattina sono iniziate le opere di ristrutturazione del ritrovo che presto aprirà i battenti in pieno stile D&G. Non sarà una boutique, ma resterà un bar.

Da alcuni mesi si parlava della l’interessamento della casa di moda per la gestione dello storico Bar Mocambo, al momento chiuso.