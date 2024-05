Tra scali omessi e tratte cancellate, un ponte del Primo maggio di passione alle Eolie: tante lamentale per i collegamenti marittimi

LA DENUNCIA DI FEDERALBERGHI

Gli allarmi provengono in particolar modo dalle isole di Alicudi, Filicudi, Panarea e Stromboli

Federalberghi Isole Eolie lancia l’ennesimo allarme per stigmatizzare la precarietà dei collegamenti marittimi con le isole minori. «Abbiamo trascorso un primo maggio e e una vigilia di passione con diverse lamentele e disagi importanti che hanno colpito le isole più lontane dell’arcipelago eoliano.

Gli allarmi provengono in particolar modo dalle isole di Alicudi, Filicudi, Panarea e Stromboli, sempre più isolate e danneggiate. Troppi, a detta di molti isolani, i viaggi con riserva, troppi gli scali omessi, troppe le tratte cancellate a seguito di mezzi non riposizionati in linea.

«Ogni qual volta le previsioni, a volte allarmistiche e non sempre del tutto giustificate, iniziano a volgere al brutto, si semina il timore di non viaggiare e veniamo puntualmente sollecitati con lamentele e preoccupazioni che provengono dai nostri associati, dai tour operator, dai commercianti o da semplici cittadini», aggiunge Christian Del Bono, presidente di Federalberghi Isole Eolie. «Abbiamo gruppi di turisti che partono in anticipo per il timore di non poter viaggiare regolarmente il giorno fissato per la partenza e isole che, complici le inopinate riduzioni ancora in atto sul comparto navi, rimangono prive dei beni di prima necessità. Il danno è economico ma ancora prima sociale», rincara Del Bono.

Danno irreversibile

«Questa gestione dei collegamenti marittimi, anche per la mancata istituzione dell’annunciato e mai avviato sistema di monitoraggio, sta decretando lo spopolamento delle isole più piccole; è un danno inimmaginabile che sta diventando irreversibile».

«Nella giornata del 30 aprile – ricostruisce Federalberghi Eolie – un aliscafo ha imbarcato a Filicudi con largo anticipo circa 50 passeggeri (diretti a Lipari-Milazzo) portandoli con se ad Alicudi perché il mezzo non era sicuro di ripassare da Filicudi, mentre – da testimonianze e video e foto postate sui canali social – gli scali di Pecorini e Filicudi Porto risultavano del tutto agibili e frequentati da imbarcazioni di ben altre dimensioni, regolarmente ormeggiate in porto. Il risultato per i passeggeri è stato di dover lasciare l’isola con un un’ora di anticipo e fare un viaggio inutile (andata/ritorno) per Alicudi.

Nella giornata del primo maggio è stata invece cancellata interamente la tratta delle 6.45 Lipari-Rinella-Santa Marina Salina-Lipari-Vulcano-Milazzo, solo perché il giorno prima l’aliscafo delle 19.15 da Milazzo, una volta giunto a Salina, era ripartito direttamente per Milazzo omettendo lo scalo di Lipari e decidendo quindi di non pernottare o riposizionarsi (questo è inaccettabile e accade regolarmente) su Lipari il giorno seguente per poter effettuare la corsa delle 6.45 da Lipari per Salina facendo quindi saltare anche tutto il resto della tratta.