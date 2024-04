Truffa sui bonus edilizi a Messina: sequestro da 37 milioni di euro

Guardia di finanza

Sono sei le misure cautelari eseguita dai finanzieriper associazione per delinquere dedita alla truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, indebite compensazioni fiscali e autoriciclaggio

Truffa sui bonus edilizi a Messina: i finanzieri hanno eseguito un”rdinanza di custodia cautelare nei confronti di sei persone e il sequestro preventivo di oltre 37 milioni di euro. I finanzieri del Comando provinciale di Messina hanno eseguito l’ordinanza emessa dal gip, su richiesta dalla procura della citta’ dello Stretto, per associazione per delinquere dedita alla truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, indebite compensazioni fiscali e autoriciclaggio. I particolari dell’operazione saranno illustrati in mattinata alla presenza del procuratore Antonio D’Amato.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA