Ubriachi in un bar insistono per bere ancora e aggrediscono poliziotti: scatta il daspo urbano

Il Questore di Caltanissetta Pinuccia Albertina Agnello, “al fine di garantire il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica” a Niscemi, ha adottato due provvedimenti di divieto di accesso ai pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento, cosiddetto “daspo urbano”, nei confronti di due niscemesi denunciati per oltraggio, minacce e resistenza a pubblico ufficiale. I due, nei giorni scorsi, in contesti ed esercizi commerciali diversi, dopo essersi resi autori di disturbo all’interno di pubblici esercizi, nonostante fossero già ubriachi, pretendevano di continuare a consumare alcolici all’interno di bar del centro storico cittadino.