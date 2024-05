Undici anni dopo identificata una delle vittime del naufragio di Lampedusa del 3 ottobre 2013

MiGRANTI

Le sue generalità saranno incise sulla lapide che, il prossimo 6 maggio, sarà posata nel cimitero monumentale di Caltagirone, nel Catanese

E’ stata identificata una delle 368 vittime del naufragio di migranti del 3 ottobre 2013 a poche centinaia di metri dall’isola dei Conigli a Lampedusa. Il migrante PM 357 ha adesso un nome e un cognome: era Weldu Romel, 27 anni, eritreo. Le sue generalità saranno incise sulla lapide che, il prossimo 6 maggio, sarà posata nel cimitero monumentale di Caltagirone, nel Catanese.

Lo rendono noto il Comitato 3 ottobre, il Sistema accoglienza integrazione e il Comune di Caltagirone spiegando che l’identificazione è stata possibile «grazie al prezioso lavoro dell’istituto Labanof dell’università di Milano e al Commissario straordinario per le persone scomparse». La salma di Weldu Romel, identificata col codice AM 16, è stata tumulata, nell’ottobre 2013, nel cimitero di Caltagirone.Alla cerimonia per la posa della lapide con incisi il suo nome e cognome, che si terrà lunedì alle 10.30, parteciperanno, tra gli altri, il prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, il sindaco di Caltagirone Fabio Roccuzzo, l’Imam di Catania, Kheit Abdelhafid, monsignor Salvatore De Pasquale, vicario generale della Diocesi di Caltagirone, Tareke Brhane, presidente del Comitato 3 ottobre, Angela Ascanio, referente progetto Sai di Caltagirone e Vito Fiorino, nominato «Giusto» per aver salvato 47 persone mentre si consumava la tragedia.