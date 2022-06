Fotografie, raccolta originale di Giovanni Verga sarà venduta all'asta

Il più cospicuo insieme di fotografie originali di Giovanni Verga sarà venduto all’asta da Aste Bolaffi in occasione della vendita di Libri rari e autografi, in programma il 21-22 giugno allo spazio a Torino (corso Verona 34D) e internet live sul sito della casa d’aste (astebolaffi.it). La consistenza del lotto è relazionata nel documento di notifica prodotto dalla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Catania l’11 settembre 2018, ovvero «448 documenti databili a partire dal 1878, di cui 327 lastre alla gelatina bromuro d’argento e 121 pellicole al nitrato di cellulosa». Vista la sua grande rilevanza, la raccolta è stata infatti dichiarata di interesse storico particolarmente importante. Il lotto 71, sarà proposto a partire da una base d’asta di 200 mila euro.

Verga fu influenzato dall’amico e sodale Luigi Capuana che già dai primi anni Sessanta dell’Ottocento si era avvicinato alla fotografia. Erano quelli anni di grande sperimentazione di tanti artisti e scrittori come Zola, Rimbaud, London che si confrontavano con questa straordinaria scoperta, un magnifico nuovo mezzo di rappresentazione e di interpretazione del mondo. Come scrisse Giovanni Garra Agosta, che scoprì e valorizzò per primo questo fondo: «A Verga, più che l’immagine estetica tecnicamente perfetta, interessava soprattutto fissare sulla lastra quel mondo fatto di contadini, operai, cameriere, lavandaie» ovvero quegli umili che gli ispiravano i personaggi dei suoi romanzi. Ma i primi soggetti sono i membri della famiglia e poi gli amici più cari. Tra i ritratti più riusciti, oltre a quelli familiari, ci sono infatti quelli di suoi celebri contemporanei come Giuseppe Giacosa, Arrigo Boito, Luigi Capuana, De Roberto e Pascarella, Eleonora Duse, i Treves e tanti altri».



