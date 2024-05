Borsa: bene l’Asia in scia a Apple, attesi i dati sul lavoro Usa

agenzia

Chiusi i listini cinesi e Tokyo, corre lo yen

MILANO, 03 MAG – Seduta positiva sui listini asiatici e futures sull’Europa in rialzo, sulla spinta dei titoli tecnologici, in scia ai conti di Apple. L’attenzione degli investitori oggi si posterà sui dati sul lavoro Usa a partire dai salari non agricoli che potranno dare qualche spunto alla Fed delle prossime scelte sui tassi. Mentre Tokyo è rimasta chiusa per festività al pari delle Borse continentali cinesi lo yen è salito ai massimi da tre settimane. Il listino di Hong Kong brilla con una guadagno dell’1,4%. Giornata debole a Seul (-0,26%), bene invece Sidney (+0,55%).

