agenzia

Londra avanza dello 0,6%, Francoforte è poco mossa

MILANO, 26 APR – Avvio in rialzo per le principali Borsa europee. Parigi ha avviato le contrattazioni in progresso dello 0,69%, Londra dello 0,59% mentre Francoforte limita i guadagni allo 0,02%.

