Parigi perde lo 0,2%, Londra lo 0,05%

MILANO, 24 APR – Chiusura in leggero calo per le Borse europee, indebolitesi nel pomeriggio in scia all’andamento in rosso di Wall Street. Francoforte ha perso lo 0,27%, Parigi ha ceduto lo 0,17% mentre Londra ha chiuso in flessione dello 0,05%.

