agenzia

Moneta unica a 167,42 yen

ROMA, 26 APR – Euro senza sensibili cambiamenti nei confronti del dollaro in avvio di giornata. La moneta unica europea passa di mano a 1,0725 dollari con una variazione frazionale dello 0,03%. In rialzo invece il cambio con lo yen a 167,42 (+0,24%) che si indebolisce dopo la decisione della Bank of Japan di lasciare invariati i tassi .

