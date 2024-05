Perde il controllo della moto e si schianta contro due auto: acese muore a Guardia Mangano

La tragedia

La vittima aveva 31 anni è stata quasi decapitata dopo il violentissimo impatto

Tragico incidente nel cuore della notte sulla Statale 114 in territorio di Guardia Mangano ad Acireale. Poco dopo le 23.30 un 31enne acese, Amedeo Russo, alla guida di una moto Honda Cbr 600, mentre percorreva la dorsale stradale in direzione di Giarre, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo, schiantandosi frontalmente prima contro una Hyundai e a seguire contro una Golf. L’impatto è stato violentissimo. Il centauro che indossava il casco è stato disarcionato dalla moto, finendo sul selciato, riportando gravi ferita alla testa, che si è quasi staccata, in seguito al violento urto. Ai soccorritori del 118 si è infatti presentata una scena dell’orrore.