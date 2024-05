Federauto: «Continua attesa incentivi, male i veicoli green»

motori

«I volumi immatricolati in aprile registrano un segno positivo, ma al netto degli effetti dovuti ai due giorni lavorativi in più sul calendario di quest’anno, il risultato non sarebbe stato diverso da quello di marzo». Lo afferma Massimo Artusi, il presidente di Federauto, la federazione dei concessionari auto.

«Il mercato dell’auto, se non fosse per le auto immatricolazioni dei dealer, in specie sulle motorizzazioni preferite dagli acquirenti benzina e ibrido, avanza a stento a causa dello stallo determinato dalla prolungata attesa per i preannunciati, oramai da troppi mesi, nuovi Ecobonus e anche l’andamento degli ordini, in un contesto di incertezza, si mantiene ridotto e sostanzialmente azzerato per i veicoli green (elettrici e plug-in), soprattutto sul canale dei privati».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA