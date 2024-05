Il gas chiude in calo a 30 euro al MWh al Ttf di Amsterdam

agenzia

MILANO, 10 MAG – Ha chiuso in forte calo il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di giugno hanno ceduto il 2,71% a 30,03 euro al MWh. Le quotazioni del metano rimangono piuttosto volatili in Europa a causa dell’aumento della domanda in Asia, ma non solo. Crescono infatti i consumi anche in Egitto in coincidenza con la ripresa delle attività produttive.

