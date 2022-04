Benzina: prezzo settimanale scende sotto 1,8 euro

ROMA, 05 APR - Il prezzo della benzina scende sotto 1,8 euro al litro per la prima volta da gennaio. Secondo le rilevazioni settimanali del Mite, tra il 28 marzo e il 3 aprile, la verde in modalità self è scesa in media a 1,792 euro a litro, in calo di 7,8 centesimi rispetto alla settimana precedente, pari a circa -4%. Il diesel, sempre al self service, è sceso ad un prezzo medio nazionale di 1,788 euro a litro, con una diminuzione di circa 7 centesimi al litro, pari ad un ribasso del 3,7%.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA