Benzina: Qe, prezzo medio self risale a 1,773 euro al litro

ROMA, 20 APR - Aggiustamenti al rialzo sulla rete carburanti: lo rileva Quotidiano Energia sottolineando che sulla base dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mise il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self sale a 1,773 euro al litro (1,766 il valore precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,752 e 1,799 euro al litro (no logo 1,764). Il prezzo medio praticato del diesel self va a 1,769 euro al litro (contro 1,763), con le compagnie tra 1,760 e 1,781 euro al litro (no logo 1,765). Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato cresce a 1,916 euro al litro (1,905 il valore precedente), con gli impianti colorati che mostrano prezzi medi praticati tra 1,838 e 2,007 euro al litro (no logo 1,822). La media del diesel servito è a 1,914 euro al litro (contro 1,903), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 1,855 e 1,992 euro al litro (no logo 1,822). I prezzi praticati del Gpl vanno da 0,847 a 0,872 euro al litro (no logo 0,854). Infine, il prezzo medio del metano auto si posiziona tra 2,126 e 2,363 euro (no logo 2,103).

