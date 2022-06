Borsa: a Tokyo apertura in lieve rialzo (+0,22%)

TOKYO, 23 GIU - La Borsa di Tokyo apre la seduta in leggero aumento, malgrado il ritracciamento degli indici azionari Usa, con gli investitori che guardano con timore ai rischi di recessione economica e le mosse della Federal Reserve per contenere il rialzo dell'inflazione. In apertura il Nikkei segna un rialzo dello 0,22% a quota 26.208,32, e un progresso di 58 punti Sul mercato valutario lo yen è stabile sul dollaro, poco sopra a 136, e si deprezza a 143,80 sull'euro.

