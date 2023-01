Borsa:l'Europa chiude debole, si guarda alle banche centrali

MILANO, 25 GEN - Le Borse europee chiudono deboli dopo una serie di trimestrali poco brillanti del comparto tecnologico. L'attenzione degli investitori si concentra sulle prossime mosse delle banche centrali, in vista delle riunioni di Fed e Bce. Sotto i riflettori anche l'evoluzione della guerra in Ucraina e l'invio dei carri armati. L'indice Stoxx 600 cede lo 0,2%. Chiusura in territorio negativo per Londra (-0,16%), Parigi (-0,09%) e Francoforte (-0,08%).

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA