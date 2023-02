Borsa: Milano corre ai massimi con Tim, Amplifon e Ferrari

MILANO, 02 FEB - Seduta sugli scudi per Piazza Affari che si riporta sui massimi da un anno, sospinta dall'appetito al rischio degli investitori, che scommettono sull'avvicinarsi della fine del ciclo rialzista della Bce. Il Ftse Mib ha chiuso in progresso dell'1,49% spinto dagli acquisti su Tim (+9,5%), in scia all'offerta di kkr sulla rete, dal rimbalzo di Amplifon (+7,8%), che scatta in una seduta positiva per tutto il comparto medicale, e dal rally Ferrari (+7,3%), alimentato da una trimestrale sopra le attese. Seduta brillante anche per Nexi (+6%), Interpump (+5,6%), Stellantis (+5%) e Poste (+3,8%). Fiacche le banche, che tirano il fiato dopo i forti rialzi delle ultime settimane, in scia a una Bce che è parsa meno aggressiva sui tassi, con Bper (-2,8%) e Banco Bpm (-1,7%) in testa ai ribassi. Ko Cnh (-7,5%), venduta nel giorno della trimestrale all'indomani del ritocco dei suoi massimi storici, deboli anche i petroliferi con Tenaris (-3,5%) e Saipem (-2,1%). Fuori dal Ftse Mib in luce Mfe (+5,4% le azioni A e +3,5% le B).

