Borsa: Mosca gira in calo (-1%), il rublo prosegue in rialzo

MILANO, 30 MAG - Ha girato in calo la Borsa di Mosca. L'indice Moex perde l'1% a 2.383 punti. Il rublo prosegue aumentando il rialzo, con il cambio a 62,95 rubli per un dollaro, rispetto ai 67,6 di venerdì, e a 67,78 rubli per un euro, rispetto ai 72,4 di venerdì. Tra i titoli, vanno in ordine sparso le grandi banche, con Sberbank (+0,2%) che tiene, ma non Vtb Bank (-1,5%). Nel comparto energetico, bene solo Gazprom (+1,4%), in rosso Novatek (-2,1%), Rosneft (-2,2%) e Lukoil (-2,5%). Male nell'estrattivo Polymetal (-2,7%) e Polyus (-2,3%), il maggiore produttore di oro della Federazione, peggio nel siderurgico Severstal (-3,5%). Tonfo per Yandex (-2,1%) il più grande motore di ricerca in Russia. Guadagna qualcosa tra le compagnie aeree Aeroflot (+0,8%).

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA