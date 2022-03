Deliveroo lancia Hop, spesa a casa in 10 minuti

ROMA, 01 MAR - Deliveroo, la società specializzata nella consegna a domicilio, estende il proprio raggio d'azione con un nuovo servizio rapido che riguarda la spesa e stringe per questo un accordo di collaborazione con Carrefour Italia. L'iniziativa prevede la possibilità di consegna a casa di oltre 1.500 prodotti in 10 minuti e parte oggi con un primo 'negozio' Deliveroo Hop - questo il nome del nuovo servizio - che apre nel centro di Milano con consegne rapide che raggiungeranno i quartieri Duomo, Navigli, Colonne e Sant'Ambrogio. Altri negozi apriranno nei prossimi mesi a Milano, Roma e in altre città italiane. L'Italia è il primo mercato dopo il Regno Unito nel quale viene lanciato il servizio Hop. "Deliveroo entra in Italia nel business del quick commerce - afferma il general manager italiano della società, Matteo Sarzana - ci espanderemo rapidamente in altre città italiane, per soddisfare la crescente domanda dei consumatori". "L'innovazione e i servizi digitali - è il commento del Ceo di Carrefour Italia, Christophe Rabatel - sono essenziali per la nostra strategia, perché ci permettono di rispondere alle nuove tendenze di consumo e offrire ai nostri clienti una sempre migliore esperienza".

