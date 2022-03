MILANO, 25 MAR - Avvio in calo per il gas ad Amsterdam. I future sulla piazza olandese, benchmark del prezzo del metano in Europa, segnano un ribasso del 4,1% a 107 euro, in scia all'impegno del presidente Usa, Joe Biden, di rifornire l'Europa con 15 miliardi di metri cubi in più nel 2022, nel tentaivo di contribuire all'affrancamento dell'Europa dalla dipendenza dalla Russia.

