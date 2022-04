Mediaset: scelta last minute su ipotesi 'conta' in Prosieben

MILANO, 16 APR - Mediaset-Mfe, ampiamente primo azionista di Prosieben con oltre il 25% dei diritti di voto, deciderà all'ultimo se presentare o meno alla prossima assemblea del 5 maggio propri candidati per il Consiglio di sorveglianza del gruppo tedesco. Una scelta non è ancora stata fatta e, secondo fonti finanziarie, i vertici del Biscione attenderanno probabilmente fino alla scadenza ultima di mercoledì prossimo. Il gruppo italiano può salire fino a sfiorare il 30% delle quote della società media con sede in Baviera e non è soddisfatto delle scelte strategiche di Prosieben, molto differenziata nel business, oltre che dal processo di candidatura di tre componenti del Cds, compreso il presidente. Presentare propri candidati, per i quali ha già compiuto una selezione tra manager indipendenti soprattutto tedeschi, significherebbe andare a una 'conta' che, per le caratteristiche di public company di Prosieben, il Biscione potrebbe vincere anche solo con la propria quota. Intanto ha chiesto che il voto in assemblea avvenga sui singoli candidati e non sull'intero pacchetto, richiesta per la quale attende ancora una risposta.

