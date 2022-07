Mise:al via 130 milioni incentivi bus elettrici e automotive

ROMA, 24 LUG - Al via da domani gli incentivi del ministero dello Sviluppo Economico per le pmi per la filiera degli autobus elettrici e per il settore automotive e aerospazio nell'area industriale di crisi a Torino per complessivi 130 milioni. Lo comunica il Mise. Il finanziamento destinato ad agevolare gli investimenti produttivi delle pmi nella filiera della mobilità sostenibile ammonta ad 80 milioni di euro di in ambito dei fondi del Pnrr. Sono 50 invece i milioni per l'automotive e aerospazio dell'area di crisi industriale di Torino.

