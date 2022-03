Moody's taglia rating Bielorussia a Ca, probabile default

MILANO, 11 MAR - Moody's ha tagliato di quattro livelli il rating della Bielorussia, da Ba3 a Ca, ultimo gradino prima del default, con outlook negativo. Secondo Moody's "un default della Bielorussia è sempre più probabile per via dei timori sull'intenzione del governo di rimborsare i propri debiti e sulle attese che un eventuale supporto finanziario della Russia", storico puntello di Minsk, "non sarà probabilmente usato a questo scopo". Il downgrade, spiega Moody's, riflette l'indebolimento del profilo di credito di Minsk seguito all'invasione dell'Ucraina e alle sanzioni, che mettono a rischio la capacità della Bielorussia di servire il suo debito

