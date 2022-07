ROMA, 29 LUG - Quotazioni del greggio Wti in lieve crescita in avvio di giornata a 96,92 dollari al barile rispetto ai 96,42 di ieri sera a New York. I prezzi del Brent del Mare del Nord segnano un calo frazionale dello 0,22%

