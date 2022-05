Pri: morto Francesco Nucara, segretario dal 2001 al 2017

ROMA, 12 MAG - Addio a Francesco Nucara, per 16 anni segretario del partito Repubblicano (dal 2001 a 2017). Nucara, nato nel 1940, è stato deputato per cinque legislature, dal 1983 al 1994 e dal 2006 al 2013, sottosegretario al Ministero dei Lavori Pubblici dal 1989 al 1991 e viceministro dell'Ambiente dal 2005 al 2006, in uno dei governi Berlusconi. Laureato in scienze statistiche e attuariali e in architettura, iscritto all'albo dei giornalisti, ha sempre posto al centro della sua azione politica lo sviluppo economico ed il riscatto del Mezzogiorno. È stato vicepresidente della Commissione Bicamerale per il Mezzogiorno. Pur non ricoprendo più cariche ufficiali, aveva mantenuto un forte impegno politico, raccontato anche nei suoi due ultimi saggi "Storia di una passione politica" e "Incontri con la politica", editi da Rubbettino nel 2017 e nel 2021.

