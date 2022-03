Spread Btp-Bund: chiude in rialzo a 151,9 punti

MILANO, 17 MAR - Il differenziale tra Btp e Bund ha chiuso a 151,9 punti, in rialzo rispetto ai 150 punti del giorno precedente e ai 149 dell'apertura di giornata, dopo un picco a 153,7 punti verso le 13. Il rendimento del decennale italiano ha concluso all'1,901%, in salita rispetto all'1,89% del giorno prima e all'1,88% dell'apertura di seduta, con un picco all'1,925% verso le 14.30, dopo la diffusione dei dati sull'inflazione nell'Eurozona e le parole della presidente della Bce, Christine Lagarde, sui rischi per la crescita con la situazione geopolitica in Ucraina.

