Tim: Giorgetti, se arriva offerta per la rete la valuteremo

MILANO, 28 GEN - "Quando arriverà, se arriverà, la valuteremo". Così il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, all'ANSA a proposito di una possibile offerta che si sta strutturando per la rete di Tim. "Seguiamo la situazione come Mef anche da 'azionista' - prosegue Giorgetti rispondendo a margine di un evento della Lega a Milano - ma Tim è una situazione complessa perché ci sono più interlocutori, più azionisti e un'autorità di regolazione. Però l'obiettivo è sempre fare l'interesse generale, quindi serve riflessione, discussione: purtroppo è un tema che nel corso degli anni si è sempre più ingarbugliato e complicato", spiega Giorgetti. A proposito della firma della lettera d'intenti con Lufthansa che apre la trattativa per la vendita di una quota di minoranza di Ita "credo che ragionevolmente i tempi che ci siamo dati siano quelli di due mesi, massimo", specifica invece il ministro dell'Economia. "C'è una trattativa in esclusiva, il giudizio si dà alla fine", aggiunge Giorgetti. Il gruppo tedesco dovrebbe mettere sul piatto 250-300 milioni attraverso un aumento di capitale riservato per rilevare una quota del 40%, con l'ipotesi di salire successivamente al 100% della compagnia italiana.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA