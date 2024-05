agenzia

Probabile che li manterremo al livello dove sono

NEW YORK, 14 MAG – “La politica economica restrittiva potrebbe impiegare più tempo del previsto per agire”. Lo afferma il presidente della Fed Jerome Powell ribadendo che di non prevedere che la prossima mossa della banca centrale sia un aumento dei tassi. “Più probabilmente li manterremo dove sono ora”, osserva Powell.

