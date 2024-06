Tremestieri Etneo: «Parco Cristallo è diventato un centro smistamento rifiuti»

Lo dico

Tremestieri Etneo “La Pietà”…. non è sicuramente il titolo di un libro sacro, ma quanto si verifica quotidianamente nel nostro centro per una cattiva gestione dell’amministrazione Comunale e dei funzionari di Ecolandia (la ditta appaltatrice per la raccolta dei rifiuti e la cura dei marciapiedi e strade del nostro paese). Come potete notare dalle foto hanno trasformato per decisioni incomprensibili la zona di Parco Cristallo e la zona Ravanusa da sempre fiore all’occhiello di Tremestieri in un centro per lo smistamento rifiuti e per lo studio della vegetazione che non fa altro che crescere a dismisura perché non estirpata da mesi e mesi. Mi chiedo se tutto questo è giusto e fino a quando dobbiamo lasciarli fare considerato che paghiamo profumatamente un servizio di pulizia strade e raccolta rifiuti che fa il bello e cattivo tempo a seconda delle decisioni di queste menti illustri. Voglio precisare che i dipendenti Ecolandia che curano la zona, non hanno alcuna colpa poiché eseguono disposizioni.

