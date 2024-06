Maria Ausilia, la siciliana che “insegna” la legalità e l’inclusione nelle scuole di Torino

la storia

Lo spettacolo dell'insegnante, pianista, musicoterapeuta, scrittrice e storyteller, originaria di Canicattì, che si è guadagnato i titoli sui giornali del Nord

Ha organizzato, con ben cinquecento alunni delle scuole, uno spettacolo per la Legalità, diventando protagonista di un’iniziativa unica nel suo genere. Per questa grandiosa messinscena, Maria Ausilia Di Falco,36 anni, insegnante ma anche pianista, musicoterapeuta, scrittrice e storyteller, originaria di Canicattì, si è guadagnata una serie di titoli sui giornali del Nord.

Lo spettacolo

Il suo “spettacolo”, intitolato “(Mettersi) in gioco con la legalità” è andato in scena al teatro Colosseo di Torino con i ragazzi della scuola primaria e secondaria dell’Ic Manzoni di un quartiere multietnico del capoluogo subalpino, che è San Salvario. Impegnati per mesi e mesi nella scrittura, nell’organizzazione e nella messa in scena di un testo (“Il peso delle parole” della stessa Di Falco) i ragazzi, grazie al suo paziente, incessante e quasi stoico lavoro, hanno portato a termine un progetto educativo unico nel suo genere. Si tratta di giovani, quasi tutti di diverse nazionalità, che sono stati guidati, attraverso un affascinante percorso, verso la creatività. Alcuni di loro hanno composto canzoni nella loro lingua madre, i coreografi le hanno tradotte poi in danze che i ballerini hanno eseguito sul palco. Scenografi e costumisti hanno poi fatto miracoli riuscendo a coinvolgere loro coetanei-attori per la messa in onda di diverse videoproiezioni all’interno dello spettacolo principale. Tutto questo grazie all’idea progettuale di Maria Ausilia, artista e un sacco di altre cose (perfino autrice di un racconto per ragazzi inserito ed edito da Einaudi in una raccolta) che non si è risparmiata, impegnando risorse fisiche, psicologiche e artistiche in questo progetto fortemente educativo e salvifico.

Chi è Maria Ausilia Di Falco