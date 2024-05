Unipol al 94,9% di UnipolSai, si è chiusa l’opa

agenzia

In adesione all'offerta il 9,717% del capitale

MILANO, 26 APR – L’opa di Unipol su UnipolSai Assicurazioni si è chiusa e sulla base dei risultati provvisori comunicati da Equita, in qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, sono state portate in adesione all’offerta 274.957.646 azioni, ovvero il 9,717% del capitale sociale (pari al 65,656% delle azioni oggetto dell’offerta). Tenendo conto anche delle azioni proprie (pari allo 0,006%) e di quelle che già deteneva (pari all’85,194% del capitale) Unipol arriva così al 94,917% del capitale sociale di UnipolSai e scatta l’opa obbligatoria (ma non lo ‘squeeze out’ che viene autorizzato oltre la soglia del 95%, ndr). I risultati definitivi dell’offerta, precisa una nota, saranno resi noti entro il 2 maggio.

