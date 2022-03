481 milioni di fondi Ue per programmi di cooperazione Interreg

BRUXELLES - I programmi approvati sono "Interreg Central Europe", "Interreg Austria - Germania (Baviera)" e "Interreg Germania (Baviera) - Cechia". I fondi saranno assegnati in linea con le priorità dell'Ue per lo sviluppo intelligente, verde e inclusivo.Secondo la: finanziando una stretta cooperazione nelle regioni di confine dell'Europa centrale, aiutano i cittadini che vivono in queste regioni ad affrontare insieme sfide comuni, anziché isolati". Per il periodo di programmazione 2021-2027, la sesta generazione di Interreg ha un budget totale di quasi 10 miliardi di euro.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA