Appello delle Regioni Ue, coinvolgere i territori a Cop26

BRUXELLES - La richiesta è stata avanzata nel corso del dibattito con il , alla plenaria del Comitato europeo delle Regioni. I rappresentanti di Regioni e città hanno ricordato che l'accordo di Parigi del 2016 riconosce il ruolo vitale della governance multilivello e quindi anche locale, chiedendo più impegno in questo senso alla Commissione Ue."Dobbiamo concordare sul fatto che la prevenzione" per ambiente e clima "passa necessariamente per le città, i territori e le regioni e che bisogna dunque individuare una", ha detto in sala il presidente e membro del Consiglio regionale del Veneto, .A margine, il presidente di provincia di Lucca, , ha aggiunto: "Ci aspettiamo che siano prese decisioni puntuali e ci siano , a livello anche internazionale. È anche quello che le nuove generazioni ci stanno chiedendo con forza scendendo in piazza".

