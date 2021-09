Femminicidio forma estrema violenza genere, serve legge

STRASBURGO - Lo afferma il Parlamento europeo che oggi ha adottato un'iniziativa legislativa in cui si chiede una legge e delle politiche mirate per affrontare tutte le forme di violenza e . Inoltre, gli eurodeputati sottolineano che "anche negare l'assistenza all'aborto sicuro e legale è una forma di violenza di genere".Oltre ai molti , gli eurodeputati fanno notare che la situazione si è esacerbata con la pandemia e che la mancata risposta sulla carenza di fiducia da parte delle vittime di violenza di genere nei confronti delle autorità di contrasto e del sistema giudiziario è un elemento che contribuisce in modo importante allo scarso numero di denunce.L'Eurocamera chiede alla Commissione di elencare la violenza di genere come una ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, insieme ad altri crimini che devono essere combattuti su base comune come il traffico di esseri umani, di droga e di armi, il crimine informatico e il terrorismo. Il testo è stato approvato con 427 voti favorevoli, 119 contrari e 140 astensioni.

