Ferreira al forum Eusair, bisogna rafforzare la cooperazione

BRUXELLES - "Oggi più che mai abbiamo bisogno di cooperazione. Per la ripresa economica dalla pandemia, per una risposta all'aggressione russa, per il sostegno ai rifugiati ucraini e per una crisi climatica che ci impone di cambiare radicalmente la nostra economia e il nostro modo di vivere."Così la .Il forum si concentrerà sui anche perché il 2022 è l'Anno Europeo della Gioventù e Tirana, in Albania, dove si sta svolgendo il forum, è stata scelta come Capitale della Gioventù. Altre priorità saranno il e l' dell'Ue ai Balcani occidentali."Tutte le sfide ci richiedono di lavorare insieme. Sulla base dei nostri valori europei condivisi, dalla democrazia allo Stato di diritto, di un comune impegno di solidarietà e di avvicinamento, e nella convinzione che la cooperazione sia l'unica strada per un futuro migliore", ha concluso Ferreira.

