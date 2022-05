Il generale Iannucci assume comando missione Nato in Iraq

BRUXELLES - Succede al tenente generale danese Michael Lollesgaard, che aveva assunto il comando il 6 maggio 2021. La missione è stata lanciata al Vertice Nato di Bruxelles nel luglio 2018, a seguito di una richiesta del governo iracheno; è una missione non di combattimento ma di consulenza e sviluppo delle capacità per stabilizzare il Paese, combattere il terrorismo e prevenire il ritorno di Daesh."Mi congratulo con il Tenente Generale Lollesgaard per i suoi servizi eccezionali, per la sua leadership esemplare, e per gli sforzi quotidiani che lui e il suo personale hanno intrapreso per assicurare il progresso della nostra missione, in stretto coordinamento e cooperazione con le autorità irachene", ha detto Non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto con lui per guidare le nostre attività di sviluppo delle capacità delle forze armate irachene, come richiesto dal governo iracheno".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA