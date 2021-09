Proposta Ue contro il caro-prezzi dell'energia a summit del 6 ottobre

BRUXELLES - , in Slovenia, la Commissione europea presenterà una proposta contro il caro-prezzi dovuto all'aumento dei costi dell'energia in tutto il Continente. L, durante una conferenza stampa in Romania, sottolineando che particolare attenzione sarà data alle famiglie a basso reddito e alle Pmi. "Stiamo analizzando insieme le ragioni per questo aumento dei prezzi, è un fenomeno mondiale, non solo europeo", ha spiegato, aggiungendo che la questione deve essere affrontata "a livello europeo, non soltanto Stato per Stato".

