IL TROFEO

Festa notturna con il trofeo della Coppa Italia di Serie C e una torta speciale per il Catania: squadra e dirigenza rossazzurra che hanno brindato alla storica vittoria fino a notte fonda in un noto ristorante della città, il Trilogy, che è anche sponsor del club etneo (foto di Massimo Di Benedetto).

