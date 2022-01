Catania, automobilista abbagliato dal sole rischia di finire dentro un tir

Curioso incidente all'interno del Policlinico "G. Rodolico" di Catania e per fortuna senza tragiche conseguenze. Un automobilista, probabilmente abbagliato dal sole, stava per finire con la sua auto dentro un tir, fermo a margine di una carreggiata, che aveva gli sportelloni retrostanti aperti e con una sorta di scivolo appoggiato sulla strada. L'auto è praticamente salita sullo scivolo restando quindi inclinata. L'automezzo è di una ditta che sta eseguendo lavori di rifacimento della segnaletica stradale all'interno del complesso universitario ospedaliero che si trova in via Santa Sofia.



