Ecco Nero, il super yacht extralusso da 525 mila euro a settimana alla fonda a Riposto

Dall’alba di oggi, nella rada di Riposto è alla fonda il maxi yacht “Nero”, un panfilo extra lusso da novanta metri, che riprende in dimensioni ridotte le forme dei transatlantici dei primi anni del 900. Il lussuoso panfilo, che naviga sotto bandiera delle Isole Cayman - costruito nel 2007 in Cina dal Corsair Yachts, un cantiere nato esclusivamente per produrre questo capolavoro progettato dall’imprenditore londinese Neil Taylor - si ispira nella fattispecie allo yacht “Corsair” del magnate statunitense J. Pierpont Morgan, varato nel 1899.

Con una lunghezza fuori tutto di 90,1 metri, una larghezza di 12 metri e 4, 9 metri di pescaggio, il “Nero” è considerato uno dei più grandi yacht di lusso finora mai costruiti; nel 2019 ha vinto il premio “Show Boats International Award” nella categoria dei migliori yacht a motore di oltre 75 metri. Il panfilo vanta una velocità di crociera di 14 nodi, una velocità massima di 16 nodi e una autonomia di 3.800 miglia, grazie ai suoi serbatoi di carburante da 176 mila litri.

Lussuose le sei cabine poste sottocoperta, che possono ospitare fino a 12 persone. C’è un magnifico appartamento duplex principale che conta di un salone privato e un salone da pranzo, un disimpegno, due bagni separati, nonché l’accesso privato a una sala di osservazione, cinema e un ufficio.

Le altre cinque lussuose cabine dispongono di spogliatoi e ampi bagni per il massimo del comfort e della privacy. È anche in grado di trasportare fino a 20 membri di equipaggio per garantire un'esperienza rilassata su uno yacht di lusso. Per affittarlo servono, in alta stagione, 525 mila euro alla settimana (497 mila in bassa).

