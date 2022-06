In fiamme uno degli impianti dei vivai Faro a Riposto: si segue la pista dolosa

Sospetto incendio doloso nella notte ai danni della nota azienda vivaistica Piante Faro a Praiola di Riposto. Ingenti i danni originati dal rogo, divampato ieri sera attorno alle 22. Le lingue di fuoco hanno incenerito 5 mezzi dell’azienda, tra autocarri, muletti e un escavatore. A lanciare l’allarme è stato il custode della stabilimento denominato “terminal carico 2” dove hanno accesso tutti i mezzi pesanti per le manovre di carico e scarico delle piante. Le fiamme hanno rapidamente avvolto cinque automezzi da lavoro e i Vigili del fuoco del distaccamento di Riposto hanno lavorato a lungo prima di riuscire a controllare il rogo che rischiava di estendersi pericolosamente.

Le fiamme hanno lambito altri mezzi e la stessa abitazione del custode che, grazie alla tempestività dei vigli del fuoco, sono stati risparmiati. Stamane sul posto sopralluogo dei carabinieri della compagnia di Giarre e della Stazione di Riposto che conducono le indagini sulle origini dell’incendio. Come dicevamo non si esclude l’ipotesi del dolo. E, in questa direzione gli investigatori stanno visionando le immagini della video sorveglianza dell’azienda vivaistica ripostese.



