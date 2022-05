In Guinea Bissau dove la missione catanese porta medici e infermiere

Oggi altri due villaggi (nel territorio di Cacheu) per le ultime visite mediche: Pitchif e Bianga. In entrambi ad accogliere la nostra equipe è stata una fresca "pajota" al centro del villaggio. Ad annunciare il nostro arrivo ancora il megafono di Irma Edna.

Oltre 70 visite complessive con ben 4 denutriti gravi e altrettanto casi chirurgici....Mentre nei casi sospetti il test della malaria è stato negativo. Ma proprio oggi mi sento di elogiare il lavoro delle nostre due infermiere: Silvana Vitaliti e Eliana Ferro , per la professionalitá e simpatia che hanno messo nel loro lavoro sanitario in questo viaggio missionario. Oggi è la giornata mondiale dell'infermiere e modo più nobile e concreto non poteva esserci che essere in terra d'Africa è dare aiuti ai più bisognosi.

Altro plauso va alle suore francescane dell' Aparasido. Ci hanno portato nei posti più remoti ed abbandonati, ma ci hanno coccolato per due giorni interi con pranzi squisiti, canti, allegra partecipazione...

Sino al pomerigiggio quando rientrati nella loro missione, ci hanno omaggiato di alcuni regali... e di una bella lettera di rigraziamento.

Poi cibo e gianbay per saluto finale e di speranza di rivederci.

Abbiamo così chiuso le valigie sanitarie, pensando a tutti i nostri beneffattori che in mille maniere ci hanno sostenuto in questo progetto. Siete tanti...tantissimi!!

*medico pediatra, missionario laico, volontario

