Incendi a Catania e in provincia: il rogo più esteso a Tremestieri Etneo

Continua incessante il lavoro dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catania che oggi hanno concluso 32 interventi, di cui 14 riguardanti sterpaglie e vegetazione, in tutto il territorio della provincia. Gli interventi di spegnimento sono stati effettuati oltre che a Catania, anche ad Acireale, Caltagirone, Santa Maria di Licodia, a Tremestieri Etneo, a San Giovanni La Punta, Licodia Eubea, a Santa Venerina. Uno degli incendi più vasti (a cui si riferiscono le foto) si è verificato in via Cavour a Tremestieri Etneo dove sono entrati in azione la squadra del Distaccamento Nord, una squadra della Sede Centrale del Comando provinciale e un'autobotte.

