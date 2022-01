La lapide ad otto anni dal naufragio ha finalmente un nome e un volto

Dall'ottobre del 2013, da quando era morta vittima del tragico naufragio del barcone di migranti a Lampedusa, era solo un numero davanti una lapide senza nome. Ora finalmente quella lapide ha un nome. Meron, giovane rifugiato eritreo in Danimarca, accompagnato dai giornalisti Nico Piro e Paolo Di Giannantonio, è stato ad Agrigento, al cimitero di Piano Gatta per collocare una lapide sulla tomba della sorella Semhar. La ragazza aveva solo 27 anni. Ieri Semhar, dopo otto anni, è tornata ad avere una identità. Meron, oggi ha l’età della sorella ed è prossimo alla laurea. In compagnia anche dell’assessore comunale Giovanni Vaccaro e del sindaco Franco Miccichè Meron è stato sulla tomba di Semhar. Il Comune ha posto una corona di fiori.

