«Dopo Francesco, amo Federico, ma avrei voluto sposare Matteo»

Sono una coppia giovane e fresca. Stanno insieme da alcuni mesi e si sono conosciuti grazie all'ascolto di una canzone (di lui). Paola Benedetto, bomba sexy (tutta naturale tiene a precisare lei), ex Madre Natura della trasmissione di Paolo Bonolis Ciao Darwin ed ex naufraga de L'Isola dei famosi, è la fidanzata di Federico Rossi del duo Benji e Fede, beniamino insieme al suo collega, di un pubblico costituito prevalentemente da ragazzine. A fare breccia nel cuore della prorompente Paola, ancora prima che la persona, è stata una delle canzoni di Fede; a quel punto Paola l'ha contattato sui social ed è stato subito amore.

La bella showgirl era reduce da una breve relazione con Francesco Monte, conosciuto all'Isola dei Famosi; ma con l'ex di Cecilia Rodriguez è durata molto poco, pare proprio per il ricordo ancora dolente per Monte della precedente compagna. Ancor prima di Monte, nella vita di Paola c'era stato Matteo Gentili, calciatore ed ex concorrente del Grande Fratello, con il quale la divina Madre Natura era stata quattro anni. Una storia intensa che per Paola avrebbe dovuto concludersi con il matrimonio. «Io avrei voluto sposarlo - ha confessato recentemente ospite della trasmissione " Rivelo -». Ma non è andata così. Entrambi in compenso sono impegnati in nuove vite e nuovi progetti, lui infatti sta con Alessia Prete conosciuta al Grande Fratello.