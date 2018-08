Giardini Naxos: l'indecenza della spiaggia libera

Ci troviamo in Via Porticato (Ingresso dal Centro Commerciale I Gabbiani/Residence Les Roches Noires/Villaggio del sole/ecc), fianco destro della foce Alcantara (risalendo il fiume dal mare).Quando la corrente è verso Catania, il mare è più pulito alla foce, in direzione Recanati. Dopo settime di mare indecente, fortemente inquinato, sii riesce a fare un bagno. Nelle foto è ben visibile il versamento dell’acqua giallognola e torbida della foce Alcantara nel blu del mare. Nelle foto è anche evidente l’indecenza della spiaggia libera. Mi domando come un’amministrazione comunale possa permettere una cosa del genere in una delle coste tra le più belle e turistiche della Sicilia , molto popolata per via di due residence, un campeggio e un hotel. Residenti e non residenti che come proprietari pagano regolarmente le tasse!

